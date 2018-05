Raduno della Filibusta Italiana: ad Arenzano tornano i pirati

Il 10 giugno 2018 torna ad Arenzano, per la seconda edizione, il raduno della Filibusta Italiana, organizzato dal Comitato Carnevale dei Ragazzi e, per l'occasione, il paese si riempirà di pirati, dai caruggi al lungomare, passando per il porticciolo.

Il programma:

Ore 11: gozzi all'arrembaggio, issate le vostre bandiere

Ore 14: Capitan Tempesta presenta il suo libro "Libertalia, i pirati sono nobili"

Ore 15: giochi pirateschi, duelli tra pirati

Ore 16: Ressagin e Capitan Romeo

Ore 16,30: battaglia dei filibustieri curata da I Pirati della Baia del Re

Ore 18: Brigada Pirata in concerto

Ore 19: premiazione miglior maschera bambini e bandiera

Ore 19,30: fumetti pirateschi

Ore 19,50: Brigada Pirata in concerto

Ore 20,45: premiazione miglior maschera adulti