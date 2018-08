Ad Arenzano la Notte Bianca all'insegna di "Alice in Wonderland"

Venerdì 17 agosto 2018, il Civ di Arenzano presenta "Arenzano is Wonderland - La Notte Bianca" con dj set, animazione bimbi, equilibristi, giocolieri e fachiri, a partire dalle 18 e fino a notte.

Una notte per entrare nel Paese delle Meraviglie: accompagnati dal Bianconiglio, i più piccini potranno giocare, ballare, cantare e fare attività insieme alle Carte della Regine di Cuore in piazza Nastré.

Per via Bocca girerà sui trampoli il Cappellaio Matto, che intratterrà il pubblico con giochi di equilibrismo.

In piazza Colombo, dove c'è il pozzo in cui Alice iniziò il suo viaggio, due personaggi che - oltre a far partecipare tutti alla "Maratonda" - intratterranno il pubblico con giochi di equilibrismo, magia e fuoco.

Non resta che cercare lo Stregatto, che allieterà i presenti con la sua musica.