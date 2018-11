"Una storia della Mancia": il musical sul Don Chisciotte arriva ad Arenzano

Sabato 1 dicembre alle ore 21, presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena "Una storia della Mancia", a cura della compagnia teatrale Miagoli, con adattamento e composizioni originali di Dario B. Caruso.

Si tratta di una commedia musicale ispirata al "Don Chisciotte" di Miguel de Cervantes. Ha richiesto una lunga e laboriosa preparazione, e contiene un messaggio culturale e sociale molto profondo, apprezzabile per un pubblico di tutte le generazioni. Dario B. Caruso ha curato l'adattamento e ha trascritto le partiture originali dell'opera "The Man of La Mancha" del 1965, create da Mitch Leigh e componendo nuovi brani eseguiti brillantemente dal vivo dall'ensemble orchestrale.

I protagonisti sono gli attori della compagnia teatrale Miagoli, nata dieci anni fa, e che ha maturato una notevole esperienza calcando, nel tempo, numerosi palcoscenici e mettendo in scena opere originali.

L'ingresso intero costa 12 euro, ridotto 10 euro.

Info e prenotazioni: 3396539121.