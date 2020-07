Torna il mercatino delle opere del proprio ingegno ad Arenzano, con le creazioni degli artigiani.

Quest'estate, per garantire il massimo distanziament, è stato deciso di organizzare il mercatino in versione "diffusa": i 30 espositori verranno collocati in via Bocca, piazza Nastrè, piazza Colombo, piazza Mazzini e sul lungomare Kennedy.

Le prime due date sono fissate per domenica 12 e domenica 26 luglio, dalle 8 alle 22,30.

Appuntamento organizzato dal Civ locale.