La Mare e Monti di Arenzano arriva alla 34esima edizione

Spegne 34 candeline, quest'anno, la marcia internazionale non competitiva Mare e Monti di Arenzano, un classico di ogni settembre.

Tre giorni di sport ed eventi all'aria aperta, dal 7 al 9 settembre 2018, sui bellissimi sentieri delle montagne e della riviera. Ma gli eventi collaterali che animano il paese partono già dal 5.

Si tratta di una marcia non competitiva a passo libero, che attira ogni anno migliaia di persone appassionate di walking, che si incontrano sui percorsi di Arenzano per vivere l’emozione di camminare insieme tra cielo, monti e mare sui sentieri che dalla costa si snodano fino al Parco del Beigua.

I tracciati di montagna, di diverse lunghezze per soddisfare tutte le esigenze (10 - 15 - 20 km) partono dalla costa per arrivare fino all'Alta Via dei Monti Liguri, con panorami incredibili sul mare e sull'arco alpino, nel luogo dove è minima la distanza tra l’Appennino ligure e la costa.

Per chi non ama i grandi dislivelli, ma desidera partecipare e vivere questa esperienza, troverà una valida alternativa nei percorsi della "Riviera del Beigua" che, dal paese e lungo la passeggiata Fabrizio De Andrè, costeggiano il mare tra scogliere e macchia mediterranea ed arrivano ai centri di Cogoleto e Varazze.

Durante queste giornate la cittadina si anima inoltre di iniziative collaterali all’evento che accrescono l’allegria e favoriscono l’amicizia tra i partecipanti provenienti dai paesi più diversi , all'insegna dello slogan "Ci unisca il camminare!".

Tutte le informazioni su percorsi, iscrizioni ed eventi collaterali su www.maremontiarenzano.org.

Il programma:

Mercoledì 5 settembre 2018

ore 17.00 – Serra Monumentale - Parco Negrotto Cambiaso

Inaugurazione Mostra Fotografica "Borghi Liguri"

a cura del gruppo FotoGraficaMente e del Team Donna Fotografa di Giuliana Traverso.

fino al 10 settembre - orari: 10.00-12.30/16.00-18.30

Venerdì 7 settembre 2018

ore 17.30 – Parco di Villa Figoli

Cerimonia dell'alzabandiera

ore 18.30 - Piazza Mazzini

Partenza Halfmarathon Arenzano - XI edizione

ore 18.45 - Piazza Calasetta

Partenza KIDS RUN, corsa per ragazzi 8-12 anni

ore 20.30 - 22.00 - Piazza Calasetta

Arrivo e premiazione Half Marathon

ore 20.30 - Passeggiata De André

Apericena del Marciatore a Baia Calipso – ingresso con intrattenimento musicale ed apericena € 15,00

Sabato 8 settembre 2018

dalle ore 9.00 alle 23.00 - Lungomare Kennedy

Mostra mercato di lavori artigianali ed opere dell'ingegno

dalle ore 9.00– Parco Villa Figoli

Prima Edizione Mare e Monti in MTB

Formula: “Scoperta” – Iscrizioni a numero chiuso

Info: https://bit.ly/2Lv0ChX - https://www.facebook.com/beiguanet

ore 11.00 – Lungomare Olanda

Regata “Mare e Monti” a cura del Circolo Velico “Luigi Sirombra”

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 - Parco di Villa Figoli

Battesimo della sella con cavalli pony a cura di A.S.D. Arenzano Riding Club

dalle ore 16.00 - Parco di Villa Figoli

Prima Edizione Mare e Monti in MTB

Formula “Avventura” – Iscrizioni a numero chiuso

Info: https://bit.ly/2Lv0ChX - https://www.facebook.com/beiguanet

ore 17.30 - Chiesa Parrocchiale SS. Nazario e Celso

S. Messa del Marciatore

ore 18.00 - Via Bocca

Degustazione di Goulash - a cura della delegazione di Tata (Ungheria) - città gemellata con Arenzano

ore 21.30 - Parco di Villa Figoli

ADBA Show - Concerto Tributo agli Abba - Ingresso Libero

Domenica 9 settembre 2018

ore 6.30 – Piazza Calasetta

Concerto all’alba con la Filarmonica di Arenzano.

dalle ore 9.00 alle 23.00 - Lungomare Kennedy

Mostra mercato di lavori artigianali ed opere dell'ingegno

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00- Parco di Villa Figoli

Battesimo della sella con cavalli pony a cura di A.S.D. Arenzano Riding Club

ore 16.30 - Parco di Villa Figoli

Parata dei marciatori con la partecipazione della Banda Musicale Città di Arenzano

ore 17.00 - Parco di Villa Figoli

Cerimonia di premiazione della XXXIV edizione

Presenta: Valentina Bocchino, giornalista

ore 18.00 - Parco di Villa Figoli

Cerimonia dell'ammainabandiera

I percorsi della Mare e Monti sono aperti sabato 8 e domenica 9 settembre. La partenza è fissata dalle ore 7 alle 9.