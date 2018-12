"Maledetto Natale": una divertente commedia sull'amore al Sipario Strappato di Arenzano

Riprende sabato 22 dicembre la programmazione del teatro Il Sipario Strappato, dopo il grande successo ottenuto dalla compagnia arenzanese lo scorso fine settimana a Milano con "La collina di Spoon River e le canzoni di Fabrizio De André", che celebra non solo il celebre album "Non al denaro, non all'amore nè al cielo" e il capolavoro di Edgar Lee Masters, ma anche la traduzione in italiano di quest'ultimo, curata più di 70 anni fa da Fernanda Pivano. Per la traduzione dei contenuti dell'antologia, giudicati "troppo libertari", la Pivano venne fortemente ostacolata dal regime fascista.

Tornando allo spettacolo di sabato 22 dicembre, alle ore 21, presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165), "Maledetto Natale" è una divertente commedia natalizia portata in scena dalla compagnia La Pozzanghera.

Può l’amore tra un uomo ed una donna, vero seppur appena sbocciato, resistere al primo Natale insieme? Massimo e Giulia, si sono conosciuti da poco, innamorati a prima vista, non sanno molto l’uno dell’altro ma si amano e si ritrovano un po’ forzatamente a passare la sera della vigilia presso la famiglia di lei ed il Natale con la famiglia di lui. Tanto sono rozzi e rustici i famigliari di Giulia tanto sono ricchi e fini quelli di Massimo. La cena della vigilia trascorre tra riffe, litigi tra fratelli, cacce al cinghiale, partite a carte; il pranzo di Natale, invece è messo a rischio dal suicidio di uno dei camerieri filippini e dal conseguente arrivo della polizia che interroga i presenti. Ma nonostante la differenza di ceto sociale delle due famiglie, le beghe familiari, le invidie, i rancori, i meccanismi scatenati dalle festività sono gli stessi e sono egualmente grotteschi. I due innamorati litigano e si lasciano, ma sarà l’amore a trionfare come il regalo più prezioso del loro primo Natale insieme.

Ingresso intero 12 euro, ridotto 10 euro. Informazioni e prenotazioni 3396539121.