Tre giorni di festa per Halloween ad Arenzano

Tre giorni di festa ad Arenzano, il 27, 28 e 31 ottobre 2018, per celebrare Halloween.

Sabato 27, in via Bocca, le feste inizieranno con il Gioco dell'Oca Gigante, alle ore 14. Alle 15, laboratorio per bambini sul confezionamento di maschere e zucche di Halloween da far esporre ai commercianti in vetrina. Alle 17, letture "paurose" in biblioteca a cura di Dario Apicella (per prenotare 0109138278).

Domenica 28, sempre in via Bocca, alle 14 apre il Luna Park di Halloween con tante attività e giochi "di una volta".

Mercoledì 31, per finire, dalle 16,30 in via Bocca iscrizione maschere, sfilata, e poi, alle 18, premiazione.