La personale "Divina Commedia" di Giobbe Covatta dedicata ai diritti dei bambini

Domenica 20 gennaio alle ore 17, presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva Giobbe Covatta con "La Divina Commediola".

Si tratta di un reading con commento dell'Inferno, tratto dalla Divina Commedia di Ciro Alighieri.

Tanti illustri personaggi hanno letto e commentato la Divina Commedia del grande Dante Alighieri: Giobbe Covatta ha recentemente reperito in una discarica il manoscritto di una versione "apocrifa" della Commedia scritta da tal Ciro Alighieri. Purtroppo è stato reperito solo l'Inferno e non la versione completa.

Dopo un attento lavoro di ripristino, si può finalmente leggere questo lavoro dimenticato che ha senz'altro affinità ma anche molte differenze con l'opera dantesca.

Intanto, l'idioma utilizzato non è certo derivato dal volgare toscano ma è senz'altro più affine alla poesia napoletana. Si nota poi come il poeta abbia immaginato l'inferno come luogo di eterna detenzione non per i peccatori, bensì per le loro vittime. E non poteva trovare diversa soluzione in quanto le vittime sono i bambini ovvero i più deboli, coloro che non hanno ancora cognizione dei loro diritti e non hanno possibilità di difendersi. Così, mentre resterà impunito chi ha colpito con le sue nefande azioni dei piccoli innocenti del terzo mondo, il Virgilio immaginato dall'antico poeta lo accompagnerà per bolge popolate da bambini depauperati per sempre di un loro diritto, di qualcosa che nessuno potrà mai restituirgli.

Giobbe Covatta legge così la sua personale versione della Divina Commedia totalmente dedicata ai diritti dei minori: i contenuti e il commento sono spassosi e divertenti, ma come sempre accade negli spettacoli del comico napoletano, i temi sono seri e spesso drammatici.

Conoscere i diritti dei bambini riconosciuti dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, conoscere i modi più comuni con cui questi diritti vengono calpestati, equivale a diffondere una cultura di rispetto, di pace e di eguaglianza per tutte le nuove generazioni.

Il biglietto costa 12 euro. Info e prenotazioni: 3396539121, www.ilsipariostrappato.it