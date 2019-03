FlorArte: l'arte vista con i fiori torna nel parco di Arenzano

Torna come tutti gli anni FlorArte, nel parco di Arenzano: l'appuntamento per questa ventesima edizione è dal 25 al 28 aprile 2019 (con inaugurazione il 24 alle 16,30).

Si tratta di una mostra unica nel suo genere dove i fioristi creano splendide composizioni floreali ispirandosi ciascuno a opere d’arte affiancate in originale: colori, profumi, forme si fondono in un’atmosfera speciale dovuta al luogo straordinario ed unico in cui la mostra è allestita, la serra liberty del Parco Negrotto Cambiaso, inserito nel circuito dei Giardini Storici della Regione Liguria.

Gli eventi e la mostra mercato

FlorArte è l’occasione per proporre molteplici attività che coinvolgono il territorio. I parchi storici di Arenzano Negrotto Cambiaso, Villa Mina e Villa Figoli Des Geneys sono i protagonisti di tante iniziative gratuite legate al mondo dell’arte, dell’artigianato e della floricoltura: eventi e concerti sotto i secolari alberi, tra i laghetti e i pavoni, la mostra mercato nei viali, le iniziative delle molte e attive associazioni locali, consolidano l’importanza turistica ed economica oltre che culturale di questo appuntamento primaverile che unisce popolarità e raffinatezza, come un pic-nic sull’erba a base di squisiti ingredienti.

A contorno dell’evento principale nella serra liberty, L’omaggio al Maestro, avrà luogo la 12esima Mostra mercato florovivaistica con tanti eventi dedicati al vivere green, organizzati dalle attive associazioni culturali tra cui il Flower Music Festival a cura della Filarmonica di Arenzano. L’inaugurazione si svolgerà il 24 aprile alle 16.30 e nei giorni successivi, oltre all’omaggio al 25 Aprile, Festa della Liberazione, saranno realizzati iniziative gratuite come la Caccia al tesoro nel parco, concerti, laboratori, incontri, visite guidate, coinvolgendo il paese e gli altri parchi storici di Arenzano, Villa Figoli e Villa Mina, sino a domenica 28 aprile.



FlorArte è promossa ed organizzata dall’ Assessorato al Turismo e Cultura del Comune di Arenzano, località della Riviera Ligure di Ponente.