Festa di Gesù Bambino ad Arenzano: due giorni di bancarelle ed eventi

Come di consueto, a inizio settembre Arenzano festeggia Gesù Bambino di Praga con due giorni di celebrazioni religiose e non.

Nelle due giornate l'area vicina al Santuario ospiterà mercatino e bancarelle.

Il programma:

SABATO 1 SETTEMBRE

- ore 7.30: Lodi mattutine

- ore 8.00: S. Messa

- ore 9.30: S. Messa

- ore 10.00: La statua di Gesù Bambino è portata in processione nei giardini del santuario ed è posta alla venerazione dei fedeli per il tradizionale “bacio”.

- ore 11.30: S. Messa

- ore 16.00: Benedizione dei bambini e delle famiglie sulla Piazzale della Basilica impartita da S. E. Mons. Guglielmo Borghetti, vescovo di Albenga Imperia.

- ore 16.45: S. Messa prefestiva

- ore 18.00: La statua di Gesù Bambino è portata in processione per le vie del paese e in mare presieduta da S. E. Mons. Guglielmo Borghetti. Con la partecipazione dei “Crocifissi”, degli alpini e della Banda Musicale. Sosta nella chiesa parrocchiale per il saluto del Parroco, mons. Giorgio Noli. Sosta al molo cittadino e saluto del Sindaco. A seguire imbarco al Porto di Arenzano e processione in mare. Benedizione delle barche davanti al molo a seguire sbarco al Porto e risalita al Santuario

- ore 21.15: Arrivo di Gesù Bambino al Santuario

- ore 22.30: Veglia di preghiera fino alle ore 4.00

- ore 4.00: S. Messa conclusiva della Veglia

DOMENICA 2 SETTEMBRE

- 6.00/10.00: Messe ad ogni ora

- ore 11.00: Messa Pontificale celebrata da S.E. mons. Piero Delbosco, Vescovo di Cuneo e Fossano, con la partecipazione delle autorità. Canta la Schola Cantorum del Santuario

- ore 12.30: S. Messa

- ore 16.00: S. Messa

- ore 17.00: Benedizione dell’olio e unzione dei fedeli

- ore 17.30: S. Messa

- ore 18.30: Vespri solenni e riposizione della statua sul trono

- ore 21.00: Concerto sul piazzale del santuario

In allegato il programma in versione pdf.

