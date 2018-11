Arenzano, "A due" mette a nudo la vita di coppia di due attori, tra invidia e competizione

Sabato 24 novembre 2018, alle ore 21, presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) il Teatrino di Bisanzio porta in scena "A due - Retroscena di una coppia" di Anna Giarrocco, per la regia di Andrea Benfante.

È una coppia nella vita e sulla scena, quella interpretata da Anna Giarrocco e Andrea Benfante. Una situazione apparentemente perfetta: c'è Lui, un attore in carriera di grande talento. E poi Lei, fanalino di coda del successo del compagno che, incapace di trovare la propria strada e la propria realizzazione personale ed artistica, vive il rapporto di coppia in un crescendo di frustrazione e rabbia.

Un rapporto che è continuamente sul punto di "esplodere" e in cui sembrano prevalere invidia, gelosia e competizione malsana fine a se stessa. Uno spaccato di vita "dietro le quinte" che offre l'occasione per indagare le dinamiche anche perverse del rapporto uomo-donna. Attraverso un'analisi lucida, talvolta spietata e vagamente tragicomica, come poi è la vita, si apre uno spiraglio al cambiamento e al tentativo di sopravvivere comunque. Sopravvivere re-inventando se stessi e svincolandosi dalle etichette che troppo spesso ci inchiodano in un determinato ruolo. Perchè, nonostante tutto, finché c'è vita c'è speranza.

Con questo spettacolo, per la prima volta, il Teatrino di Bisanzio - da sempre volto al teatro leggero e al repertorio retrò - si cimenta con un testo originale, d'ambientazione contemporanea, in un inedito registro drammatico.

L'ingresso costa 12 euro, ridotto 10 euro. Info e prenotazioni: 3396539121.