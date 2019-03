"CrossOver": le evoluzioni della Mandala Dance Company al Sipario Strappato di Arenzano

Sabato 23 marzo alle ore 21 presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) la Mandala Dance Company porta in scena "CrossOver", per una serata all'insegna della danza, una produzione sostenuta - tra gli altri - dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

"CrossOver" indaga l’incontro di energie e corpi in spazi pieni che lasciano vuoti da colmare. Ciascuno vive seguendo le proprie regole apparentemente immutabili che per bisogno di autoaffermazione vorrebbe imporre agli altri, ma l’incontro con le altrui regole provoca una situazione di pressione. L’opportunità positiva che ne deriva, se accolta, porta a comportamenti adattivi, di condivisione, di inglobamento, fino alla possibile trascendenza: questa la natura umana.

Ingresso 12 euro, ridotto 10 euro, info e prenotazioni 3396539121.