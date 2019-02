"Cresci bene, cresci forte": madri e sorelle a confronto al Sipario Strappato di Arenzano

Sabato 16 febbraio 2019 alle ore 21, presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) la compagnia Ovatta Armata propone "Cresci bene... cresci forte", di e con Francesca Romana Miceli Picardi. Sul palco, insieme a lei, Valentina Martino Ghiglia e Corinna Bologna. Lo spettacolo ha vinto "Inventaria 2018".

Le protagoniste di questo spettacolo sono quattro famiglie, quattro coppie di sorelle, quattro madri, per quattro contest completamente diversi l'uno dall'altro. Destini che sembrano non avere vie di scampo: storie sottili, piccole, ironiche e dolorose, come tutto ciò che accade nelle famiglie.

"Cresci bene... cresci forte" raccoglie quattro storie divertenti, crudeli e commoventi, sul confronto tra madri e sorelle. Sopravvivere alle violenze psicologiche e fisiche che diventan abusi, scegliendo strade opposte. La famiglia come bene comune da sostenere a discapito della libertà individuale. La catatonia di rapporti distratti, di chi si dà per scontato. Il tutto in un'epoca come la nostra, codificata per immagini: le foto che postiamo sui social network, quelle che vediamo ovunque, loghi che diventano icone.

Uno spettacolo che fa riflettere su cosa voglia dire veramente fare il genitore: è un po' come essere trapezisti che soffrono di vertigini, scommettere al buio con la speranza che le carte in tavola siano buone. Gli errori sono certi, indubbiamente, ma in buona fede, o forse no. Non esiste ragione che giustifichi una donna a non essere una buona madre. Specialmente una madre nei confronti delle figlie. Eppure capita. Un dolore silenzioso, malerba nel giardino dell’infanzia, macchie sul telo bianco dei ricordi, lacrime che scorrono in profondità, dentro il solco della buona educazione o dell’inadempienza. Un aspetto inconsueto della violenza sulle donne. Quattro atti separati, un solo tema.

Ingresso intero 10 euro, ridotto 12 euro. Info e prenotazioni: 3396539121