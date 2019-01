Sogni, riscatti e risate nello spettacolo di Gianpiero Perone al Sipario Strappato di Arenzano

Dopo il grande successo di Giobbe Covatta lo scorso fine settimana, sabato 26 gennaio 2019 alle 21, il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) ospita un altro attore comico: Gianpiero Perone.

Perone porterà in scena "La fine del mondo": protagonista è un uomo circondato da una marea di figli e accompagnato, nella complicata avventura che è la vita, da un essere mitologico mezzo donna e mezzo armadio a tre ante, sua moglie.

Come farà il nostro eroe a sopravvivere a una quotidianità in cui ogni bisogno è moltiplicato per sette? La scuola, l’apparecchio per i denti, la vita condominiale, il programma da guardare in tv, i vestitini per tutti... senza considerare le difficoltà del rapporto di coppia.

La sola via di fuga resta la fantasia in cui cercare riparo quando la realtà diventa troppo impegnativa. Solo nei sogni quest’uomo troverà riscatto trasformandosi, di volta in volta, in uno dei grandi personaggi che hanno accompagnato la nostra infanzia e la nostra vita da adulti e che tutti abbiamo sperato di essere almeno una volta: il principe azzurro, il cow boy, l’astronauta, Diabolik, il grande latin lover, un immenso genio creativo, un incredibile investigatore e tanto altro.

Lo spettacolo è strutturato in quadri che alternano personaggi creati e raccontati da una voce fuori campo spiazzante e dispettosa, a personaggi costruiti in maniera più classica con il loro campionario di cadenze, inflessioni, tic, costumi e camminate strane e divertenti. Il tutto legato da esilaranti monologhi che hanno come tema la vita di una famiglia numerosa con tutto ciò che questo può comportare, aspetti comici e tragi-comici del vivere quotidiano.

Gianpiero Perone è diplomato alla Scuola Internazionale dell’attore comico di Reggio Emilia, sulle scene nazionali dal 1992. Ha calcato tutti i palchi italiani più prestigiosi nell’ambito del cabaret. Ha partecipato alle trasmissioni televisive Zelig Off, Quelli che il calcio, Buona Domenica e, per ben cinque stagioni, è stato tra i protagonisti della trasmissione Colorado con diversi personaggi tra cui Bill Gates, il Play boy Romeo Pastura e il mitico Principe Cacca.

Ha al suo attivo parecchi spettacoli teatrali, partecipazioni in film e fiction. È anche cantautore con quattro cd al suo attivo, l’ultimo, Colpa del vento, uscito nel dicembre 2014. Propone una comicità adatta a tutti, per un pubblico misto e per famiglie.

L'ingresso costa 12 euro (ridotto 10 euro). Info e prenotazioni: 3396539121