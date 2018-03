Choco Arenzano: tre giorni al gusto di cioccolato artigianale

ChocoMoments organizza per il weekend del 13, 14 e 15 aprile "Choco Arenzano", che si svolgerà nel paese rivierasco, in via Bocca. Evento organizzato con il patrocinio del Comune.

Degustazioni, cooking show e laboratori

Nel cuore della città saranno presenti alcuni artigiani del cioccolato con le loro specialità. Degustazioni, cooking show, lezioni per adulti e laboratori per bambini sono solo alcune delle sorprese previste nell’evento più goloso dell’anno.

Mostra mercato del cioccolato

Tutto è pronto per la mostra mercato del cioccolato con stand sempre aperti dalle 10.00 alle 20.00 - dove sarà possibile scoprire il ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, le deliziose sacher e le intramontabili crepes con panna e cioccolato caldo. Inoltre per gli amanti del “cibo degli dei” ci sono anche le sculture di cioccolato, cuori e tante piccole raffinate creazioni tutte da gustare.

Fabbrica del Cioccolato

Tra le attrazioni della festa c’è anche la Fabbrica del Cioccolato, una struttura che mostra in presa diretta tutte le fasi di lavorazione del cioccolato con il percorso di conoscenza Choco Word Educational.