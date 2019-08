Caruggi e il Mare: sbarassu e street food ad Arenzano

Due giorni all'insegna dello sbarazzo nei negozi e dello street food nel centro storico, con "Caruggi e il Mare", sabato 10 e domenica 11 2019 ad Arenzano.

La tradizionale due giorni estiva che precede Ferragosto porterà street food, musica e “sbarassu" tra i caruggi e il mare dalla mattina a mezzanotte.

Per quanto riguarda il cibo di strada,nei vicoli del centro storico si potrà assaporare il gusto unico delle specialità tradizionali liguri presso le attività che aderiscono all’iniziativa.

Inoltre, musica in via Bocca e "sbarassu” con offerte speciali presso i negozi CIV che rimarranno aperti anche dopo cena per lo shopping serale.

Tante occasioni irripetibili da non perdere tra caruggi e il mare.

Photo credits: IG@chefs1977