"Campane da salotto" con Alessandra Frabetti al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano

Sabato 20 gennaio 2018 alle ore 21, presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena "Campane da salotto", recital della grande Alessandra Frabetti con Marcella De Marinis.

Frabetti torna al Sipario Strappato con una pièce su Achille Campanile: con lei, sul palco, Marcella De Marinis, in un dialogo tra madre e figlia attraverso l'umorismo del rinomato drammaturgo italiano.

Lo spettacolo

Storicamente tacciato di conservatorismo, oggi Achille Campanile - di cui è appena ricorso il trentennale della morte - appare politicamente corretto rispetto al cattivo gusto e alla volgarità. Grazie alla sua ironia e alla sua eleganza, che sono non solo un valore estetico, ma anche etico, può essere assunto come modello di comunicazione garbata ma efficace, sottile ma sempre divertente.

Per questo Alessandra Frabetti e Marcella De Marinis hanno inserito di volta in volta la realtà del rapporto dicotomico tra madre e figlia, più giovane e meno giovane, nelle maglie un po' surreali di una drammaturgia che prende spunto ed elabora materiali del grande umorista del secolo scorso (dalla Seppie coi piselli alla famosissima Quercia del Tasso, passando attraverso Il Povero Piero).

Ad essi si coniuga la rappresentazione di tranches de vie relazionali, che sembrano create ad hoc da altri umoristi contemporanei. Il risultato è un’ora e un quarto di rimpalli di situazioni paradossali ed esilaranti, raccontate o vissute in presa diretta attraverso dialoghi adattati alle loro personalità di attrici e di esseri umani, che condividono l’idea che senza ironia la vita – per dirla col Nostro - “avrebbe conseguenze ben più gravi di quelle che sfortunatamente ha già”!

Alessandra Frabetti

Attrice e insegnate di recitazione, colonna portante del teatro italiano, è considerata tra le migliori insegnanti del panorama italiano. Dal 1981 si è dedicata anche alla formazione dell’attore e come docente di recitazione ha insegnato presso la Scuola di Teatro di Bologna A. Galante Garrone, alla Scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, al Conservatorio di Padova Cesare Pollini e Teatro Lab diretto da Giorgio Comaschi e Antonio Albanese.



Ha interpretato spettacoli, sceneggiati radiofonici e film per la televisione e per il cinema affiancando all’attività artistica e didattica la ricerca nel campo delle arti visive.

Biglietti e prenotazioni

L'ingresso intero costa 12 euro, ridotto 10 euro, tesserati Fita 9 euro.

Info e prenotazioni: 3396539121