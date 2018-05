Arenzano, parte con "Appartamento al Plaza" il primo Festival Teatrale Regionale Nena Taffarello

Parte sabato 19 maggio, alle ore 21, presso il Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) la prima edizione del Festival Teatrale Regionale Nena Taffarello.

Chi era Nena Taffarello

Nena Taffarello, mancata nel febbraio 2017, era molto conosciuta ad Arenzano per i suoi innumerevoli interessi che la portavano a impegnarsi in prima persona in tante associazioni. Attrice, aveva contribuito a fondare Il Sipario Strappato, con l'obiettivo di creare uno spazio, tramite il teatro, in cui i giovani potessero trovare un riscatto.

Si parte con "Appartamento al Plaza"

Il primo spettacolo ad essere rappresentato, sabato 19, sarà "Appartamento al Plaza" di Neil Simon, portato in scena dalla compagnia savonese 7a7mbre per la regia di Simonetta Guarino.

Sono tre storie che hanno in comune lo sfondo della suite 719 del famoso Hotel Plaza di New York.

Nella prima vicenda, moglie e marito mettono a nudo i propri sentimenti, in una trattazione arguta e psicologica venata di amarezza, fra incomprensioni, sospetti e bugie, in una scoppiettante baruffa scandita da tempi comici di assoluta eccellenza.

Nel secondo episodio, un famoso ma sfigato produttore cinematografico e una casalinga frustrata dialogano tra loro con intelligente ironia, mettendo in atto una serie di goffi corteggiamenti e simpatiche respinte.

Nell'ultimo episodio, ancora una coppia di marito e moglie è alle prese con il rifiuto della figlia di sposarsi, proprio nei minuti antecedenti le nozze.

L'ingresso agli spettacoli del festival costa 8 euro. L'abbonamento a tutti gli spettacoli costa 25 euro.

Info e prenotazioni: 3396539121.

Gli spettacoli del festival

Ecco il calendario completo degli spettacoli finalisti - selezionati da una giuria composta dall'attore e comico Enzo Paci e dall'attore, regista e professional coach Luigi Marangoni - che verranno rappresentati ad Arenzano:

Sabato 19 maggio ore 21

"Appartamento al plaza"

di Neil Simon

compagnia 7a7mbre (lingua)

Savona

Venerdì 25 maggio ore 21

"Fanni e Desfa"

di Antonella Risso e Carlo Oneto

compagnia "Teatralnervi" (dialetto)

Genova

Sabato 26 maggio ore 21

"Curpa di gnocchi dell'amò"

di Loredana Cont

compagnia "Quelli de' na votta" (dialetto)

Carasco (GE)

Venerdì 1 giugno ore 21

"Acre odore di juta"

Compagnia degli Evasi (lingua)

La Spezia

Sabato 2 giugno ore 21

"Brividi di Musical"

compagnia "Musicalmente" (musical)

Genova

La premiazione

La premiazione avverrà sabato 2 giugno al termine dell'ultimo spettacolo. La giuria tecnica premierà il miglior attore, la miglior attrice, la miglior regia e il miglior spettacolo.

Ci sarà inoltre il premio del pubblico.

«Il Sipario Strappato - dice il direttore artistico Lazzaro Calcagno - ringrazia le 25 compagnie provenienti da tutta la regione che hanno presentato spettacoli di altissima qualità, rendendo molto difficile il compito della giuria».