Il 4 e 5 agosto 2018 arriva "Arenzano 4 Mission - Viaggio tra uomo e natura" con stand ed eventi a tema in via Bocca e villa Figoli in modo da far conoscere a tutti i cittadini le attività delle Associazioni Genova con l'Africa, Le missioni Carmelitane in Centrafrica a supporto delle popolazioni africane.

La Poaching Prevention Accademy mostrerà la vita dei ranger e il supporto in Africa per contrastare il bracconaggio dei grandi animali selvatici.

Il programma:

SABATO 4 AGOSTO

Genova con l'Africa - Missioni Carmelitane in Centrafrica

Ore 9-21 in via Bocca: mostra fotofrafica "Mille volti d'Africa" del fotoreporter Gibi Peluffo, banchetti e pesca di beneficenza.

Ore 15-18 via Bocca: focaccette del gruppo Alpini di Arenzano.

Aiea - Poaching Prevention Academy

Ore 15-17: visita dei parchi di Arenzano con partenza da villa Figoli. Una passeggiata tra storia e curiosità.

Ore 17,30-19,30 via Bocca: stand informativo e promozione "Chi sono i Ranger delle Unità Antibracconaggio e come operano".

Ore 20-24 Happy Hour "Rhino Fest" presso il pub Small Axe.

DOMENICA 5 AGOSTO

Genova con l'Africa - Missioni Carmelitane in Centrafrica

Ore 9-21 in via Bocca: mostra fotografica "Mille volti d'Africa" del fotoreporter Gibi Peluffo, banchetti e pesca di beneficenza.

Aiea - Poaching Prevention Academy

Ore 10-12 villa Figoli: attività per bambini "Alla scoperta degli animali della savana divertendosi, tracce e mantelli".

Ore 16-18 via Bocca: stand informativo "Ranger tra i rinoceronti"

Ore 21 in piazza Colombo: spettacolo di beneficenza con musica della band "Insert coin", letture di Lazzaro Calcagno da "Coraggio" di padre Aurelio Gazzera e "Un Vangelo per l'Africa" di Monsignor Cesare Mazzolari, padre del Sud Sudan. Ospiti: padre Marcello Bartolomei e padre Norberto Pozzi, missionari carmelitani in Centrafrica. Presenta Enzo Melillo, giornalista Rai.