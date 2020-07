Arena estiva di Pra': cinema all'aperto, spettacoli, musica, il programma completo

Arriva l'arena estiva di Pra', per godersi un'estate di cinema all'aperto, spettacoli ed eventi.

L'inaugurazione è prevista per venerdì 10 luglio alle 18.

L'apertura della biglietteria è fissata tutte le sere degli spettacoli alle 20,30. Il prezzo del biglietto è di 5 euro.

Inizio spettacoli ore 21,30.

Servizio bar e ampio parcheggio.

Programma:

Venerdì 10 luglio - Odio l'estate

Sabato 11 luglio - La famiglia Addams

Mercoledì 15 luglio - Gli anni più belli

Giovedì 16 luglio - Gli anni più belli

Venerdì 17 luglio - Joker

Sabato 18 luglio - Doolittle

Martedì 21 luglio - Viaggio musicle tra lirica e operetta a cura del Coro Claudio Monteverdi di Genova

Mercoledì 22 luglio - La dea fortuna

Venerdì 24 luglio - Richard Jewell

Sabato 25 luglio - Piccole donne

Mercoledì 29 luglio - Tolo Tolo

Giove 30 luglio - Tolo Tolo

Venerdì 31 luglio - Cena con delitto

Sabato 1 agosto - Il richiamo della foresta

Giovedì 6 agosto - Tutto il mio folle amore

Venerdì 7 agosto - Parasite

Sabato 8 agosto - La famosa invasione degli orsi in Sicilia

Giovedì 20 agosto - Mio fratello rincorre i dinosauri

Venerdì 21 agosto - Un giorno di pioggia a New York

Sabato 22 agosto - Jumanji, the next level

Giovedì 27 agosto - Hammamet

Venerdì 28 agosto - Sorry we missed you

Sabato 29 agosto - Frozen II

Martedì 1 settembre - Spettacolo teatrale itinerante "Dirvino" a cura della Compagnia "I Conviviali"

Sabato 5 settembre - Profummo de Baxaicò con ospite speciale Maurizio Lastrico

