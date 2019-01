Al Lagaccio arriva l'area cani autogestita

Sabato 26 gennaio dalle ore 15 il Csoa Terra di Nessuno inaugura l'"area canina autogestita", in collaborazione con l'associazione Buoncanile e gli abitanti del quartiere del Lagaccio.

In programma, gadget e tante attività per cani e padroni insieme ai volontari dell'associazioni, e ai cani in cerca di casa del Parco Canile Dogsville.

Negli ultimi mesi il collettivo del centro sociale Terra di Nessuno si è mobilitato per riuscire a ripulire l’area verde che dà su via Bartolomeo Bianco; dopo aver visto per molto tempo gli abitanti del Lagaccio portare in quel prato i loro cani per far loro fare i propri bisogni, l’idea di farlo diventare una zona più attrezzata ed agibile per tutti è sorta spontanea.

«Ci piacerebbe - spiegano gli organizzatori - che questo spazio, in attesa dell’inizio dei lavori promessi dal comune per trasformarlo in un’area attrezzata per bambini, fosse utile a tutto il quartiere e non più chiuso, poiché in esso, e nel nostro lavoro per riportarlo in vita, riconosciamo la risposta ad un bisogno di tutti gli abitanti del Lagaccio, con o senza coda».