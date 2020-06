Archivissima: anche a Genova il Festival degli Archivi (in diretta Facebook)

In occasione di Archivissima, il festival degli archivi, anche alcune realtà di Genova si raccontano.

L’Archivio Storico del Comune di Genova e i Servizi Educativi e Culturali Palazzo DucaleFondazione per la Cultura presentano "Palazzo Ducale e dintorni", tenendo conto del tema di questa edizione, "Women". Sarà dunque una kermesse incentrata sulla figura della donna.

Da Genova arriveranno spunti per raccontare la condizione della donna nella Genova dei Dogi, nel diario scritto da Giulio Pallavicino tra il 1583 e il 1589; il patrizio genovese giorno per giorno appunta vicende istituzionali, fatti quotidiani, di cronaca e di costume, epidemie, matrimoni e feste, restituendo con grande vivacità uno spaccato della società del suo tempo, tra cui la condizione della donna.

Si parlerà poi delle dame e nobildonne genovesi ritratte da Alessandro Magnasco nella tela settecentesca "Trattenimento in un giardino d’Albaro", sono lo spunto per raccontare magnificenza e povertà del variegato universo femminile genovese in antico regime. Diretta Facebook alle ore 18.45 del 5 giugno.

Il Centro di Documentazione per la Storia, l’Arte e l’Immagine di Genova (DocSAI) presenta inoltre "Moda, mondanità e costume nella Genova della Belle Époque".

La figura femminile tra fine '800 e inizio '900, dal fondo Pipein Gamba del Centro DocSAI, Genova Manifesti pubblicitari, inviti a sontuose feste danzanti, foto d’epoca di caffè alla moda e figurini con eccentrici vestiti sono gli elementi costitutivi di questo racconto per immagini che ci porta nella Genova del periodo Liberty.

Al sito www.archivissima.it gli eventi organizzati da Archivio Storico del Comune di Genova e Servizi Educativi e Culturali Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e Centro di Documentazione per la Storia, l’Arte e l’Immagine di Genova (DocSAI)