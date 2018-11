Conferenza "L'archivio bottega di Giovanni Sacchi, una storia che ha un futuro"

Giovedì 15 novembre, alle ore 17.45, nella sede dell’Ordine degli Architetti in Piazza San Matteo 18 si tiene l’incontro “L’archivio bottega di Giovanni Sacchi – una storia che ha un futuro”, un dialogo a due voci tra il designer Lodovico Gualzetti e il modellista Filippo Zagni, per raccontare la figura del più celebre modellista di design ed architettura italiana del secolo scorso, Giovanni Sacchi. L’evento è curato da Lorenzo Trompetto.

Giovanni Sacchi

Nato a Sesto San Giovanni nel 1913 e scomparso nel 2005, Giovanni Sacchi è stato il modellista per il design e l’architettura più noto in Italia. Dal 1948 ha collaborato con i maggiori progettisti italiani diventando l’interlocutore ideale con il quale si sono confrontati per tradurre tridimensionalmente le loro idee progettuali. Nel laboratorio di via Sirtori a Milano ha realizzato migliaia di modelli di oggetti per il design e di plastici architettonici. È stato insignito nel 1998 del premio Compasso d’oro alla carriera. Giovanni Sacchi ha chiuso la sua Bottega nel 1997, donando il suo archivio, oltre agli strumenti e alle macchine utensili, al Comune di Sesto San Giovanni che nel 2009 ha inaugurato lo spazio a lui dedicato. Nel progetto di allestimento curato da Magutdesign con la supervisione del Prof Alberto Bassi, oltre alle vetrine per i modelli e alle sale per la conservazione dei documenti è stata ricostruita la Bottega non solo con i vecchi arredi e gli utensili, ma anche con macchinari nuovi utilizzati oggi per workshop e dimostrazioni.

L’evento è a ingresso libero.

