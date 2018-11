"L'arbitro di Dio" al Modena: quando il calcio è questione di vita o di morte

Dal 6 all'11 novembre al teatro Modena di Sampierdarena arriva "L'arbitro di Dio" di Robert Farquhar.

Anche in Irlanda il calcio è questione di vita o di morte, ma cosa succede quando dalle chiacchiere da bar si passa ai fatti? Visti certi casi molto discussi di recente cronaca sportiva, questo spettacolo potrebbe essere di gustosa attualità. Ma qui, l’immaginazione diventa spiazzante e coinvolgente azione: insomma, dalle chiacchiere, si passa ai fatti.

L’irlandese Robert Farquhar mette in scena due tifosi che rapiscono un arbitro, accusato di essere il responsabile della retrocessione della squadra locale. Però, pian piano, si scopre che la questione è un po’ più delicata di quel che sembri. L’autore irlandese gioca al limite del grottesco, spingendo sui tasti di una comicità irrefrenabile, fatta di provocazioni, colpi di scena, agnizioni, inseguimenti e fughe su un vecchio furgone. Insomma, potrebbe starci di tutto in questa storia di provincia eppure, i tre protagonisti non sono semplici macchiette, ma uomini di carne e sangue, fragili combattenti nell’arena dell’esistenza umana, come li ha definiti la critica.