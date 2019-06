Arancino Day: la Sicilia in tavola a Pieve Ligure

Domenica 9 giugno, dalle 11 alle 23, allo Scalo di Pieve Ligure (via XXV aprile 146) va in scena una giornata dedicata interamente a uno dei protagonisti della cultura enogastronomica siciliana: l’arancino.

Un’iniziativa inedita che prende il nome di “Arancino Day”, e che declina la specialità isolana in più versioni. «Oltre ai due grandi classici, quello con il ragù e quello con burro, prosciutto e formaggio – svela Andrea Farsaci, chef del ristorante Lo Scalo – ce ne saranno altri più innovativi, come al nero di seppia, al pistacchio e alla norma con melanzane fritta e ricotta». Una dodici ore di gusto che va a inaugurare la stagione estiva dello Scalo di Pieve ligure. «L’arancino rappresenta la tradizione dello street food siciliano, e l’idea di questa giornata è poterlo gustare a ogni ora del giorno guardando il mare, come accade quotidianamente nelle strade siciliane. Inoltre – conclude Farsaci – l’Arancino Day è rigorosamente plastic free: per servire gli arancini utilizzeremo tutti materiali compostabili, evitando la plastica».

Un piatto di arancini, un mini-cannolo e una bevanda (acqua, bibite, vino o birra Messina) costano 15€. Per ulteriori informazioni: 3669528777, 0103460342 o lo-scalo@libero.it.

