Aquathlon di Nervi: si corre e si nuota per combattere il neuroblastoma

Arriva l'Aquathlon di Nervi, per l'edizione 2018: la competizione prevede 2 km di corsa, 750 metri di nuoto e poi 1 km di corsa nella splendida cornice della delegazione levantina.

Programma della manifestazione:

Ore 9: ritrovo nel porticciolo di Nervi

Ore 9,15-10,15: consegna cuffie

Ore 10,30: briefing

Ore 11: partenza gara

Ore 11,45: ristoro

Ore 12: premiazioni

Iscrizioni:

Quota di iscrizione per tesserati Fitri: 15 euro di cui 2 a favore dell'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma. Per i non tesserati è possibile partecipare alla manifestazione sottoscrivendo un tesseramento giornaliero al costo ulteriore di 10 euro.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 14 dl 29 giugno a nerviaquathlon2018@gmail.com, allegando copia del bonifico (da effettuare sul C/C intestato a ASD Triathlon Genova IBAN : IT 77 F 02008 01454 000100319214), e modulo di iscrizione disponibile online.

I percorsi:

Corsa 2000 metri

La partenza della prima Frazione è nel piazzale sulla passeggiata sopra i bagni Medusa. Si corre in direzione Levante sino in prossimità di via Serra Gropallo , si entra nei Parchi di Nervi lato levante, finita la breve rampa di accesso ai viali del parco si svolta a sinistra (a U) e dopo poco si sale all’interno del parco sino al ponticello che attraversa via Serra Gropallo , si svolta verso ponente prendendo il ponticello via Serra e si corre in direzione dell’ingresso principale del parco. Usciti dal Parco, si corre in via Eros da Ros sino all’inizio di via delle Palme (stazione) si prende il sottopasso che riporta sulla passeggiata si percorre la passeggiata sino al porticciolo per entrare in Zona Cambio dove gli atleti lasceranno le scarpe , e, recuperate cuffia e occhialini, si tufferanno in acqua dalla spiaggetta del porticciolo.

Nuoto 750 metri

Il percorso a a nuoto è una sorta di imbuto di 700/750 metri da percorrere in senso orario: si parte dalla spiaggetta del porticciolo si esce dal porticciolo in direzione rettilinea sino alla prima boa, che verrà tenuta sulla destra, si percorrerà un tratto in direzione ponente sino alla seconda boa, da tenere sempre a destra, svoltando in direzione dell’ingresso del porticciolo e quindi atterrare culla spiaggia.

Importante – per evitare che i primi si scontrino con gli ultimi – verrà messa un’altra boa a metà dell’ingresso del porticciolo che gli atleti dovranno sempre tenere alla propria destra sia in fase di uscita dal porticciolo sia in fase di ritorno a terra.

Corsa 1000 metri

Gli atleti, usciti dall’acqua, poseranno cuffia ed occhialini, indosseranno scarpe e maglietta, per correre in direzione levante salendo sulla rampa della passeggiata che verrà lasciata quasi subito per prendere via Ghirardelli Pescetto che verrà percorsa per intero sino ad incrociare via Roberto Safratti. Tale via verrà percorsa in discesa in direzione ponente.

In fondo alla discesa di via Safratti gli atleti “svalicheranno” il ponte romano per percorrere l’ultimo tratto di gara in via Ganduccio in fondo alla quale verrà posto lo striscione d’arrivo.

Manifestazione organizzata con il patrocinio del Municipio Levante, a favore dell'Associazione Nazionale per la Lotta al Neuroblastoma.