Gli appuntamenti di dicembre con la musica dei Trilli

In questo mese natalizio per la prima volta saranno proprio i Trilli, in due diverse occasioni, i protagonisti musicali dello storico Mercatino di San Nicola di Piazza Piccapietra.

Si comincerà domenica 8 dicembre alle ore 15.30, quando il concerto per l'occasione sarà in versione acustica con un repertorio che spazierà non solo tra i loro brani più conosciuti ma sarà anche dedicato ai grandi cantautori liguri. Questa partecipazione sarà un’anticipazione di quello che accadrà Venerdì 20 Dicembre alle ore 19.00, sempre al Mercatino di San Nicola, quando i Trilli, questa volta con la band al completo, eseguiranno un grande concerto di due ore con un ricco repertorio esclusivamente dedicato alle loro canzoni di ieri e di oggi, accompagnati da aneddoti e proiezioni filmate. Il tutto mentre la gente potrà visitare il Mercatino e gustare le prelibatezze culinarie dei suoi tipici banchetti.

Domenica 15 dicembre i Trilli, guidati da Vladi, prenderanno parte alla presentazione del progetto benefico Tigullio 4 Friends che si terrà a partire dalle ore 21.00 al Blue Seagull Pub di Chiavari con vari ospiti che hanno preso parte al progetto. Tigullio 4 friends è un’associazione ligure composta principalmente da musicisti e da amanti della musica, che sostiene le famiglie e i malati di SLA Sclerosi Laterale Amiotrofica. Il progetto 2019 prevede un nuovo cd e videoclip per Natale, dal titolo “Ho un Natale in testa”, a cui hanno aderito moltissimi artisti fra i quali proprio Vladi, con l'intento di raccogliere fondi da destinare all'associazione.

L'ultimo appuntamento del mese vedrà coinvolto l'artista genovese la notte di San Silvestro, il 31 dicembre, insieme ad alcuni importanti musicisti della scena locale fra i quali Fabrizio Salvini alla batteria, Fabio Milanese alla voce, chitarra e tastiere, Elisabetta Rondanina alla voce e lo storico chitarrista Mauro Culotta. Presso il rinnovato B-Club Music di Savignone in via Marconi 45 gran cenone e musica dal vivo per tutti i gusti fino alla tarda notte a cui farà seguito la discoteca. Il tutto al costo di euro 50. Per info e prenotazione obbligatoria, scrivere su Whatsapp al numero 349 1258020.