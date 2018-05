"ApiAmo Sarzano" tra mercatini, laboratori e musica

In occasione della Giornata Mondiale dell'Ape, domenica 20 maggio 2018 arriva a Genova, in piazza Sarzano, "ApiAmo Sarzano", organizzata dall'associazione ALPAMiele in collaborazione con il Civ di Sarzano Sant'Agostino e con il supporto tecnico di The Honey Bar, con il patrocinio del Comune di Genova.

Sarà una festa incentrata sulle api e sul miele, con mercatini, arnia tob bar, decoro arnie, arnia didattica per scoprire la vita dell'alveare, laboratori e merenda per bambini, truccabimbi, esposizione arnie e attrezzi antichi, degustazioni e assaggi con esperti in analisi sensoriale, aperitivi, musica dal vivo, spazio info associazioni aderenti, conferenze e menu a tema nei locali del Civ.

La Giornata Mondiale dell'Ape è stata recentemente istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite su proposta della Slovenia: