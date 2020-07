Apertura straordinaria Museo Diocesano e visite guidate

Apertura al pubblico nei prossimi venerdì e sabato di luglio dalle 15 alle 19. Visita guidata esclusiva “a porte chiuse” sabato 18 e venerdì 24 luglio alle h 19.

Il Museo Diocesano apre le sue porte: nei prossimi weekend di luglio sarà infatti aperto al pubblico dalle 15 alle 19, al venerdì e al sabato.

Nei giorni di sabato 18 e venerdì 24 luglio, inoltre, sarà possibile usufruire di una esclusiva visita guidata “a porte chiuse” fra le arcate del chiostro e le suggestive sale museali con inizio alle ore 19 e durata di circa 1 ora.

L’accesso al museo in orario diurno non richiede prenotazione, che è invece obbligatoria visita guidata per le visite guidate esclusive. Ingresso € 8, ridotto € 6 – ingresso +esclusiva € 10.

Obbligo di mascherina.

Il Museo è attualmente chiuso al pubblico, con l’eccezione delle date indicate di volta in volta. Per info e prenotazioni, rivolgersi in via temporanea ai seguenti recapiti unici:

Per informazione e prenotazione alle visite: tel. +39 010 2091863 – prenotazioni.festigium@gmail.com