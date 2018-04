"Salotto Cinofilo": l'aperitivo dedicato agli amici dei cani

Sei appuntamenti, dal 18 aprile al 27 giugno 2018, per il "Salotto Cinofilo" del Tiger Spot in via San Vincenzo, aperitivo dedicato agli amici dei cani.

Il 18 verrà aperto il primo incontro introduttivo ad accesso gratuito per presentare la nuova serie di appuntamenti, capitanata dalle educatrici ed istruttrici cinofile Fabiana Ghiglione e Valentina Silvestri.

Ecco il calendario degli incontri:

Mercoledì 18 aprile

Mercoledì 2 maggio

Mercoledì 16 maggio

Mercoledì 30 maggio

Mercoledì 13 giugno

Mercoledì 27 giugno

Partecipare al Salotto Cinofilo costa 15 euro e include una consumazione. Per info e prenotazioni scrivere a ideespot@tigeritalia.com.

Salotto Cinofilo: in cosa consiste

"Salotto Cinofilo" è un ciclo di incontri di esplorazione di diversi aspetti dell'universo canino, rivolti a chiunque si senta amante dei cani e abbia dubbi e curiosità in merito. Lo scopo é poter arricchire il proprio bagaglio di informazioni per migliorare l'osservazione e il rapporto con i nostri compagni canini.

Queste sono alcune delle tematiche che si andranno a trattare:

Falsi Miti

Socializzazione, tra guinzaglio ed aree cani

Come guardare ai problemi di gestione quotidiana

Adozione consapevole

Sogni e Bisogni dei Cani

L’alimentazione Naturale

“Parlare da Cani”, come comunicano tra loro e con noi umani

Gli incontri vogliono favorire un clima di scambio e confronto tra i partecipanti.

La durata di ogni incontro é di circa 2 ore.