Giovedì 31 maggio 2018 alle ore 18,00, presso la sede dell'associazione Amici di Via Napoli in via Bianco 4 C, si terrà la presentazione del libro “Storie in viaggio” di Stefano Mantero.

L’evento è stato patrocinato dal Municipio 1 Centro Est.

Introdurranno Maria Teresa Valle e Andrea Guglielmino alla presenza dell’autore.