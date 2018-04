Presentazione “Una Spoon River partigiana” di Giuseppe Morabito e Giordano Bruschi

Per la ricorrenza della Festa di Liberazione l’Associazione Amici di Via Napoli, è lieta di informarvi che nell’ambito dei festeggiamenti per la ricorrenza della Festa di Liberazione, proseguono gli appuntamenti del progetto di promozione della lettura con l’Aperitivo letterario che si svolgono ogni quarto giovedì del mese.

Giovedì 19 aprile 2018 alle ore 18,00, presso la sede di Via B. Bianco 4 C, siete quindi invitati alla presentazione del libro “Una Spoon River partigiana” di Giuseppe Morabito e Giordano Bruschi - Edizioni Il Canneto.

L’evento è stato patrocinato dal Municipio 1 Centro Est.

Introdurranno Stefano Mantero e Maria Teresa Valle alla presenza dell’autore.

Si allega la locandina dell’evento con preghiera di diffusione e con l'auspicio di vedervi numerosi a sostegno del progetto.