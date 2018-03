Aperitivo letterario con presentazione di "La ragazza nella foto. Un amore partigiano"

L’Associazione Amici di Via Napoli prosegue gli appuntamenti del progetto di promozione della lettura con l’Aperitivo letterario, in programma ogni quarto giovedì del mese.

Giovedì 22 marzo 2018, alle ore 18, presso la sede di via B. Bianco 4 C, appuntamento con la presentazione del libro La ragazza nella foto. Un amore partigiano di Donatella Alfonso e Nerella Sommariva (Edizioni All Around). L’evento è stato patrocinato dal Municipio 1 Centro Est. Introdurranno Stefano Mantero e Maria Teresa Valle alla presenza degli autori.

Il libro

Febbraio 1945, una strada nelle Langhe. Una ragazza in bicicletta viene fermata da una pattuglia di soldati tedeschi, che la portano davanti al capitano. "Conosci Ermanno Vitale?". È un nome famoso, in quelle campagne, quello del partigiano Ermanno. Lei, Agata Maria Berchio, nega. "Strano, perché abbiamo trovato una tua foto nella sua tasca", le dice e un cenno attendente mette sulla scrivania un paio di scarponi infangati: "Ed era ancora caldo quando glieli abbiamo tolti". Maria sviene, ma il suo amore per Ermanno, quello non svanirà mai. Una storia d'amore partigiano, una testimonianza sull'impegno degli ebrei nella Resistenza, vissuta attraverso le testimonianze dei protagonisti.