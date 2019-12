Aperitivo di Natale in piazza Tommaseo

House Go annuncia l'ultimo Aperitivo iN casa di quest'anno: una tappa natalizia da non perdere, nella cornice di piazza Tommaseo.

Quest'anno gli aventi House Go hanno aperto le porte ogni mese a giovani artisti, dando la possibilità di esibirsi a cantanti, ballerini, pittori, fotografi e molti altri ancora. Domani sera chiuderanno questo 2019 con una serata tutta natalizia accompagnati da aperitivo con panettone ed intrattenimento artistico.

Durante la serata, House Go delizierà i suoi ospiti con intrattenimento musicale curato da Giovanni Faraci, artista amante e specializzato in musiche natalizie che coinvolgerà gli ospiti con un omaggio a Frank Sinatra.

Infine, sarà possibile visitare una mostra fotografica che vedrà ritratta Genova, nella sua veste più invernale, da giovani artisti: Alessandro Laurito, Marco Ferretti e Giuseppe Flavio Pagano.

L'evento è gratuito e si terrà giovedì 12 dicembre presso gli Studi Immobiliari House Go in Piazza Tommaseo 44r, dalle ore 18.30 alle 20.30.