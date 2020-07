Bolle in barca: aperitivo in battello

Speciale gita in battello, sabato 18 luglio, in collaborazione con la rete d'impresa Contatto e con l'ospitalità del Consorzio Liguria Via Mare. A distanza di sicurezza, ma con lo stesso obiettivo di sempre: far dimenticare lo stress del mondo almeno per il tempo di un aperitivo a bordo.

Ad attendere i partecipanti, un ampio calice di prosecco selezionato da Ai Troeggi e un piatto d’accompagnamento firmato Kowalski, aspettando il tramonto a cui si potrà assistere durante la navigazione.

Si parte alle 20,30 da calata Falcone Borsellino, ma occorre presentarsi mezz'ora prima presso il punto di attracco del Consorzio Liguria Via Mare.

L'evento dura circa un'ora e trenta minuti

Il prezzo comprensivo di ingresso sul battello, calice e piatto di aperitivo è di 25 euro.

Durante la traversata e le operazioni di imbarco e sbarco verranon rispettati i distanziamenti e le misure anti-Covid in vigore.