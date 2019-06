Aperitivo artistico con le opere di Lorenza Risso e Massimo Arata

Sabato 15 giugno 2019 alle ore 17.00 inaugura a Cà Mimia la mostra pittorica delle opere più significative di Lorenzo Risso e Massimo Arata. La mostra sarà visitabile sino al 30 giugno. L’ingresso è gratuito.

Ecco una breve intervista agli artisti:

Cosa significa per te fare arte?

Lorenza Risso: Per me fare arte è aprire il proprio mondo a qualcun'altra permettendo a chi guarda il tuo quadro di leggere un po' della tua anima. Penso che sia un incontro alla pari. A volte vedo un'immagine e nella mia mente si sviluppa l'idea, il contesto in cui lo vedo su tela.. Altre volte mi immagino l'idea e cerco intorno a me l'ispirazione finché non inizio a dipingere.

Massimo Arata: Per me fare arte significa educazione comportamentale e divertimento.

Come scegliete i soggetti da rappresentare?

L: A volte vedo un'immagine e nella mia mente si sviluppa l'idea, il contesto in cui lo vedo su tela.. Altre volte mi immagino l'idea e cerco intorno a me l'ispirazione finché non inizio a dipingere.

M: Scelgo I soggetti guardandomi attorno

Come mai avete deciso di fare un’esposizione insieme?

L: Perché da quando sono tornata in Italia ho avuto modo di legarmi molto a Massimo, sia da un punto di vista artistico sia affettivo.. È il mio zio Acquisito..

M: Ho scelto di esporre con Lorenza perché è una brava pittrice dalla quale c’è sempre da imparare.

Perché proprio Cà Mimia come location?

L: Ho avuto l'occasione di conoscere Ca Mimia per il matrimonio di Massimo l'estate scorsa e sono rimasta affascinata dal posto: la tranquillità, il panorama, il contatto con la natura e la cucina tipica e di qualità che ci ha accompagnati per tutta quella splendida giornata. Abbiamo pensato che fosse la cornice ideale per mostrare le nostre opere.

M: Perché' Ca' Mimia è un bellissimo posto con stimatissimi proprietari.

Gallery