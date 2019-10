Casella Express: aperitivi tematici a bordo del Trenino di Casella

A partire dall’11 ottobre 2019 fino al 27 marzo 2020, Rete Contatto Genova, in collaborazione con AMT, Regione Liguria e l'istituto alberghiero Bergese darà il via al progetto di sperimentazione Casella Express: due volte al mese sarà possibile gustare un aperitivo tematico a bordo treno per scoprire nuovi e antichi sapori grazie alle eccellenze del territorio.

In cosa consiste

Il giro di circa 2 ore con partenza dalla stazione di Genova Manin, arriverà a Casella e tornerà a Manin, avrà luogo nelle segunti date e orari:

Venerdi 11 ottobre con partenza alle ore 18:00

Venerdi 25 ottobre con partenza alle ore 18:00

Sabato 9 novembre con partenza alle ore 17:27

Sabato 23 novembre con partenza alle ore 17:27

Venerdì 13 dicembre con partenza alle ore 18:00

Sabato 11 gennaio con partenza alle ore 17:27

Sabato 25 gennaio con partenza alle ore 17:27

Sabato 15 febbraio con partenza alle ore 17:27

Venerdì 28 febbraio con partenza alle ore 18:00

Venerdì 13 marzo con partenza alle ore 18:00

Venerdì 27 marzo con partenza alle ore 18:00

La prenotazione è obbligatoria online (20 euro + diritti di prevendita) e l’incontro è previsto 30 minuti prima dell’orario di partenza presso la biglietteria della stazione di Genova Manin. Il servizio accessorio di ristorazione è sempre fisso e garantito nelle date e negli orari indicati compatibilmente con l'effettuazione del servizio ferroviario (si rimanda alle ordinanze in caso di allerta e ad AMT in caso di manutenzione straordinaria).

L’aperitivo prevede un gustoso stuzzichino di volta in volta diverso in base al locale partecipante e una consumazione alcolica o analcolica delle eccellenze locali.

I ragazzi dell’Istituto Bergese arricchiranno l'offerta con il loro aiuto, la loro partecipazione e i loro sorrisi: un modo divertente per interpretare e scoprire il proprio futuro professionale attraverso le tante esperienze meravigliose che può offrire il nostro territorio e che sono ancora tutte da scoprire.

Tutta la manifestazione, inoltre, è orgogliosamente Plastic Free dal momento che tutto il materiale fornito alla partenza e comprendente il kit per la degustazione è riutilizzabile, compostabile o riciclabile.

«Un'esperienza unica che invitiamo tutti a provare»

«Ringrazio l'imprenditoria privata, nel caso specifico Rete Contatto Genova, una rete d’impresa formata da giovani, che ha saputo cogliere l'importanza di una linea storica molto romantica sfruttando un treno normalmente utilizzato per il trasporto pubblico locale per creare un evento che si svolgerà per tutto l'inverno - ha detto l'assessore ai trasporti e al turismo di Regione Liguria Gianni Berrino - Quello che viene presentato oggi, passatemi il termine, è sicuramente il più 'gustoso' degli eventi ideati per celebrare i 90 anni del trenino di Casella. Poter prendere un aperitivo a bordo di un treno storico, con il contorno di panorami mozzafiato che attraggono ogni anno migliaia di turisti anche stranieri, sarà infatti un'esperienza unica che invito tutti a provare. La Regione in questi anni sta facendo molti sforzi per riportare il trenino all'antico splendore, garantendone al contempo il rinnovamento tecnologico anche grazie ai 18 milioni di euro stanziati ultimamente dalla Giunta nell’ambito della nuova convenzione con il Ministero dei Trasporti. Abbiamo anche recentemente prorogato al 2025 il contratto di servizio con AMT proprio perché crediamo tantissimo in questa infrastruttura».

«AMT è un’azienda che crede nel cambiamento e nell’innovazione. Con grande piacere abbiamo aderito a questa proposta di sperimentazione che prova a proporre un’immagine diversa della ferrovia Genova Casella - ha detto Marco Beltrami, amministratore unico di AMT - Nell’anno dei 90 anni della ferrovia, si sperimentano iniziative che valorizzano in maniera diversa questo gioiello della nostra città. Ringraziamo la rete d’impresa Contatto Genova per l’energia con cui ha spinto per questo progetto e Regione Liguria per il consueto supporto».