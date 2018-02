"Aperitango in Berio": apericena romantico, esibizione tango argentino e serata di ballo

Sabato 10 febbraio alle ore 19.30 presso la Sala dei Chierici della centralissima Biblioteca Berio si aspettano le coppie di innamorati per un apericena romantico con esibizione di tango argentino e prova di ballo.

L'evento, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro in collaborazione con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Celeste Tango, avrà luogo nell’antica Cappella seicentesca del seminario, dove si esibiranno i Maestri di tango argentino Azzurra Arzelà e Fernando De Lutiis.

Non mancherà una lezione “Primi Passi” aperta a tutti i partecipanti, apericena a buffet a disposizione degli ospiti con tavolo riservato e serata di ballo con dj.

Ad ogni partecipante la scuola regalerà incluso alla serata, un buono valido per due persone per effettuare gratuitamente un mese di Corso Primi Passi ( (4 lezioni) presso le proprie sedi (per usufruire del buono è richiesta l'iscrizione annuale all'Associazione comprensiva di assicurazione €10 a persona. Info: www.infotango.it).

La Cooperativa Solidarietà e Lavoro omaggerà i partecipanti di un coupon che dà diritto a n. 1 ingresso a tariffa ridotta in una prestigiosa struttura museale e turistica della città ( a scelta fra Castello D'Albertis Museo delle Culture del Mondo, Musei di Strada Nuova, Museoteatro Commenda di Prè, Museo Civico di Storia Naturale G. Doria, Musei di Nervi- Galleria d'Arte Moderna e Wolfsoniana , Dialogo nel Buio), da utilizzarsi entro il 30/04/2018.

Per info e prenotazioni: , telefono. 347.3950405 , e-mail eventi@solidarietaelavoro.it ( prenotazione obbligatoria da effettuarsi entro giovedì 6 febbraio, soggetta a conferma).

Asd Celeste Tango Genova è un'associazione sportiva dilettantistica affiliata CSEN e riconosciuta dal CONI, nata dall'idea di alcuni soci fondatori, appassionati ballerini di Tango Argentino, che riunitisi, hanno deciso di creare un luogo di condivisione e apprendimento.

I maestri attualmente sono Fernando De Lutiis (ARG) e Azzurra Arzelà (ITA). Contatti: telefono: tel 392.2511592; asdceleste@gmail.com