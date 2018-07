Raduno motociclistico "Apeririders" in piazzale Kennedy

Domenica 15 luglio a partire dalle 19:30 nella splendida cornice del Marina Club di Piazzale Kennedy avrà luogo il raduno motociclistico d’estate.

Apeririders, questo il titolo dell'evento, vuole essere un modo per festeggiare e cogliere l’occasione per presentare le due stagioni di attività del gruppo motociclistico Riders Genova e un'occasione per incontrare nuovi amici appassionati di due ruote e non solo.

Il programma della serata, oltre alla presentazione del gruppo Riders Genova e della loro attività infatti, offrirà l'esperienza e la competenza di rappresentanti delle migliori realtà genovesi in fatto di gomme, custom, wrapping, organizzazione di corse, vestiario tecnico e tanto altro, a completa disposizione dei presenti il tutto contornato da una location suggestiva, accogliente e da un ricco buffet.

Gallery