AperiMusic con artista: la diretta live con Luca Dondoni

Luca Dondoni sarà il protagonista dell’#AperiMusicConArtista di venerdì 8 maggio: il giornalista sarà in diretta live alle 18 sulla pagina Facebook di Zenart Cooperativa Artistica.

Luca Dondoni, giornalista musicale, è una voce storica della radiofonia italiana, firma della carta stampata, volto televisivo. Ha lavorato, tra le altre, a Radio Milano International, One O One e R101.

Corrispondente dall’Italia per Voice of America, dal 1989 al 1994, è stato direttore responsabile della testata giornalistica One O One e di Radio Rock FM. Attualmente conduce su RTL 102.5 Pop around the clock. Ha realizzato oltre 3.000 interviste e collaborato con riviste come Vogue, Amica e GQ. Dal 1987 scrive per La Stampa come corrispondente, inviato e critico musicale. Sua è la rubrica #Musicaperlemieorecchie.