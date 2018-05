AperiFashion: moda, sostenibilità, condivisione e... gastronomia

Moda, sostenibilità, condivisione. Questo è AperiFashion, l’evento che si terrà a Genova, mercoledì 24 maggio presso Radice Comune, in via San Bernardo 34 dalle ore 18:00 alle 19:30. L’occasione per annunciare e festeggiare l’ingresso degli abiti del brand di moda etica Sarsì- Fatto con le Mani nello spazio Radice Comune.

Durante l’evento verrà raccontato il progetto e la sua storia e verranno mostrati gli abiti Sarsì. Versatili, originali e con un tocco di glamour, i capi sono realizzati interamente a mano. Queste creazioni, rappresentano sia capi pronti all'uso sia prototipi, che dopo la serata saranno esposti nella vetrina del suggestivo spazio di Radice Comune. Sarà possibile offrire le proprie misure in moda tale che i capi acquistati saranno unici e si potrà contribuire alla loro realizzazione per diventare stilisti di se stessi.

Oltre alla moda, nella serata si potranno trovare cibo e convivialità, per vivere un aperitivo unico all’ insegna del fashion e della sostenibilità.

Ingresso libero.