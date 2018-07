Aperi-Cene a Camogli: due serate in rosa e in azzurro

Giovedì 2 e mercoledì 22 agosto, due serate attentamente costruite ed organizzate dai commercianti di Camogli per offrire agli ospiti l’occasione di trascorrere nel bellissimo borgo marinaro momenti suggestivi e coinvolgenti. Un affascinante viaggio dal lungomare al Molo alla Calata Porto fino al cuore del Centro Storico fra i tavolini en plein air dei bar e ristoranti, vestiti a tema serata con centro-tavola e tovagliette personalizzate. Aperitivi e finger food, piatti di grande richiamo con vini e spumante in abbinamento per due serate indimenticabili.

Giovedì 2 agosto: serata "in Rosa"

“in Rosa” giovedì 2 agosto nei bar e ristoranti “Aperi – Cene” con “Gamberi, scampi, pesce rosa e bollicine” con musica e balli per le vie del centro storico. Camogli diverrà un palcoscenico unico a cielo aperto. Swing, Jazz, Blues, Revival, Disco e Rock’n roll, Punk rock melodico, Milonga, Musica live e la meraviglia del flamenco tradizionale, sul lungomare e nel centro storico per una serata magica e coinvolgente. Aspettando domenica 5 agosto l’incanto della Stella Maris.

Mercoledì 22 agosto: serata "in Azzurro"

“in Azzurro” mercoledì 22 agosto nei bar e ristoranti “Aperi – Cene” con “Pesce azzurro, Vermentino e Pigato”. Musica in via della Repubblica e dalle 22,00 sul molo “rivo Giorgio” dinanzi alla spiaggia, Andrea Possa e Marco Rinaldi con il grande cabaret dei mitici “Soggetti Smarriti” condurranno la Gran Tombolata con le incursioni comiche di Andrea Di Marco ed Enzo Paci. Un’esilarante serata fra giochi, battute, risate e divertimento assoluto per giocare e vincere premi bellissimi: uno spettacolo da non perdere.

«Ascot ha organizzato queste due serate in onore di tutti i turisti che stanno frequentando Camogli – dice Luciana Sirolla Presidente dell’Associazione - per regalare loro momenti indimenticabili nel fascino di una delle località turistiche più fotografate al mondo. Serate rese possibili grazie alla collaborazione dei nostri operatori turistici e commerciali».

Soddisfatta Elisabetta Anversa, vice Sindaco e Assessore al turismo che, confrontandosi spesso con la Presidente Ascot, ha avuto modo di apprezzare il grande impegno dell’Associazione commercianti nella promozione della Città, opinione condivisa dall’Assessore al Commercio Elisabetta Abamo che ritiene ottime le proposte e come tali certa che incontreranno sicuramente il favore di residenti ed ospiti oltre a costituire ottimo presupposto di promozione per le attività commerciali coinvolte.

Cristiana Taretto consigliere Ascot che ha tenuto i contatti con gli esercizi pubblici e commerciali nella raccolta delle adesioni e delle proposte è estremamente soddisfatta perché ha trovato collaborazione e partecipazione attiva, segnali di una Camogli pronta a scommettere sulle proprie potenzialità turistiche.