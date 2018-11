Apalis Duo in concerto al Little Italy

Elettronica d'autore, connubio tra la maestria compositiva di Matteo Cipollina (1984), diplomato al Conservatorio di Genova in pianoforte, che sulle orme dell'illustre Aphex Twin, proietta l'elettronica italiana verso le vette del classicismo, e la poesia dello scrittore Giovanni Traverso, già autore di Piccola Commedia in Piazza San Lorenzo (2006), laureato in lettere classiche, la cui ispirazione si addentra nei temi più delicati della nostra esistenza: l'idolatria del consumo, lo snervamento etico e spirituale, l'al di là come luogo di promesso riposo, l'ansia politica.

Testi e brani unici, ripresi per l'occasione da Bluvideo Genova.