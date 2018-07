AON Open Challenger: a Genova il torneo internazionale di tennis maschile

Dal 2 al 9 settembre 2018 arriva a Genova l'AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina, torneo internazionale di tennis maschile premiato nel 2014 come miglior Challenger al mondo.

Le gare si disputeranno presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso.

Confermato il montepremi di 150mila dollari, che certifica ancora una volta come il torneo di Genova sia il più importante in Italia dopo gli Internazionali di Roma. Anche quest’anno la direzione sarà affidata a Sergio Palmieri, nome illustre del tennis internazionale, Direttore Organizzativo della FIT, Direttore degli Internazionali d’Italia e Coordinatore del Settore Tecnico che si occupa di organizzare tutti gli incontri di Coppa Davis e Fed Cup disputati in Italia, oltre ad affiancare il capitano non giocatore Corrado Barazzutti in tutti i match in casa e all’estero. Una presenza importante nella ‘squadra’ dell’Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina, che garantisce ancora una volta qualità e professionalità alla macchina organizzativa del torneo che, nel corso degli anni, ha sfondato il tetto delle 22mila presenze nell’arco della settimana.