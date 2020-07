Antonio Ornano a Sant'Olcese

Venerdì 24 luglio ore 21,30 a Sant'Olcese va in scena una serata per tornare a stare insieme, a ridere e a divertirsi, nella particolare cornice di piazza Marconi a Piccarello.

Sul palco, il comico Antonio Ornano che ha fatto ridere il pubblico in programmi televisivi come Zelig e Quelli che il calcio e nei teatri. Con lo spettacolo "Anthology" Antonio porterà a Sant'Olcese la sua comicità , i suoi personaggi e le sue storie di vita privata in uno spettacolo dinamico e coinvolgente per tutti.

La presenza in piazza sarà organizzata sino ad esaurimento posti nel rispetto delle disposizioni Covid-19.

L'ingresso è gratuito.