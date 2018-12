Antonello Venditti porta a Genova i suoi successi senza tempo con il tour "Sotto il Segno dei Pesci"

Arriva a Genova sabato 18 maggio 2019 il cantautore Antonello Venditti, in concerto all'RDS Stadium per la tappa ligure del suo tour "Sotto il Segno dei Pesci". In scaletta, i successi di sempre.

Si tratta del tour che celebra i 40 anni di uno degli album più significativi di Venditti, ma anche della storia della musica italiana.

Venditti, accompagnato dalla sua band storica, darà vita a un concerto intergenerazionale, viaggiando tra le canzoni che sono entrate a far parte della memoria collettiva di un intero Paese, che raccontano un'epoca e sono diventate successi senza tempo. Parlavano ai giovani allora, i suoi brani, così come parlano ai ragazzi di oggi: un successo, quello di Venditti, ancora assolutamente contemporaneo.