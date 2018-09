"Antiqua": l'alto antiquariato torna nel cuore di Genova

"Antiqua", la fiera dell'alto antiquariato, approda nel cuore di Genova dal 26 gennaio al 3 febbraio 2019. L'appuntamento è ai Magazzini del Cotone, al Porto Antico.

Dopo l’ottimo risultato del 2018, la rassegna genovese cambia sede espositiva per trasferirsi - dalla Fiera - alla suggestiva location dei Magazzini del Cotone. Si tratta di una scelta fortemente voluta dagli organizzatori, per rinnovare il format e la sede espositiva collocandola in una cornice centralissima e suggestiva.

Altra importante novità è costituita dalla creazione di un percorso obbligato di visita, ideato per offrire a tutti gli espositori identiche condizioni di visibilità.

Antiqua, con la gestione diretta della manifestazione da parte di Fiera, si è ritagliata uno spazio importante tra degli eventi nazionali di Alto Antiquariato, grazie a una importante selezione degli espositori volta a privilegiare l’elemento qualitativo. L’edizione 2019 proseguirà con decisione su questa strada, puntando ancora di più sulla cultura e sull’unicità dei reperti, ma soprattutto potenziando e consolidando la fedeltà dei visitatori.

Dal punto di vista dei contenuti, Antiqua 2019 spazierà fra arredi di alta epoca, sculture, tappeti pregiati, dipinti a partire dal Seicento fino al Novecento, argenti e gioielli, sculture in marmo e lignee, ceramiche, vetri artistici.