Psichiatria: una settimana di eventi per i 40 anni della legge Basaglia

l 13 maggio 1978 diveniva legge dello Stato italiano la Legge 180 (detta anche legge Basaglia) con la quale l’Italia, unico stato al mondo a farlo, decretava la chiusura definitiva dei Manicomi, la fine dei ricoveri per ragioni di sicurezza e il ritorno della Psichiatria nell’alveo delle Scienze Mediche.

Fu una legge “breve”, essendo dopo pochi mesi inserita nella più vasta Legge 833 che ridisegnava l’assetto dell’assistenza sanitaria nel Paese, ma fu una Legge davvero rivoluzionaria per i nuovi assetti della cura e dell’assistenza psichiatrica che la sua promulgazione comportò.

Gli eventi a Genova

Nella ricorrenza del quarantennale l’Università di Genova e il Comune di Genova hanno deciso di organizzare una settimana (da lunedì 7 maggio a domenica 13 maggio 2018) di incontri, convegni e conferenze dedicate all’evento e aperte a tutti in una logica inclusiva di partecipazione attiva non limitata ai soli addetti ai lavori ma attenta alla cittadinanza tutta.

Il percorso culturale previsto non è quello di una semplice “celebrazione” ma di una rilettura di questi 40 anni di assistenza psichiatrica pubblica in Italia dove la consapevolezza delle conquiste in termini di diritti faccia il paio con un riesame dei percorsi fatti, nella logica di individuare le criticità e le problematiche tuttora presenti.

Un progetto polifonico che ha visto coinvolti Istituzioni, Enti, Associazioni, per un’offerta culturale, scientifica e civile il più possibile allargata e includente. Un progetto complesso, che prevede oltre 20 appuntamenti e che vedrà la città tutta coinvolta in eventi che copriranno le intere giornate dal mattino fino a sera inoltrata. Un progetto che avrà la sua conclusione domenica 13 maggio con la celebrazione dell’anniversario con la partecipazione di Bruno Orsini, genovese, che della legge 180 fu Relatore in Parlamento.

In allegato il programma completo.

Allegati