A Palazzo Imperiale si torna negli anni '90, tra cena, film e musica

Gli anni '90 sono una decade che ha tanto da raccontare, soprattutto in termini musicali: così a Palazzo Imperiale, venerdì 2 febbraio, nei Saloni delle Feste - con cena, musica e film - si fa un salto indietro nel tempo e si torna a rivivere i magici momenti di coloro che sono cresciuti con Crystal Ball e floppy disc; di chi andava a scuola con il Ciao, giocava al Nintendo e sorseggiava il Billy, andando a spasso con lo zaino della Mandarina Duck.

Di chi sa cosa volesse dire telefonare con le schede della SIP dalle cabine che non funzionavano mai, sviluppare un rullino fotografico per scoprire che le foto erano tutte bruciate, noleggiare un film da Blockbuster, cambiare canale dovendosi alzare dal divano. Per i fan delle musicassette da riavvolgere con la matita e per chi cantava a squarciagola le canzoni delle Spice Girls.

La serata si passerà all'insegna di specialità gastronomiche con cena con menu dell'epoca, film dell'epoca e musica dei dj Alfredo Biagini e Charlie Storchi (Punk is Dad).

Prezzo della serata, tutto incluso: 50 euro.

Per info e prenotazioni momentumitaly@gmail.com - 370 345 74 71 - 339 461 36 29