Anggun in tour in Italia: il concerto al Crazy Bull

Chi si ricorda i grandi successi della cantante indonesiana Anggun di fine anni '90/primi anni 2000, come "Snow on the Sahara" o "A Rose in the Wind", o il duetto con Piero Pelù "Amore immaginato"? E le sue partecipazioni al mitico programma tv "Festivalbar"?

La cantautrice ha continuato la sua opera, e adesso torna in Italia per un tour che passerà anche, il 10 febbraio 2019, dal Crazy Bull.

Open act a cura degli Era Ora.

Anggun

Nata nel 1974, Anggun è senza dubbio la più famosa artista indonesiana del mondo e una dei pochi intrattenitori asiatici che hanno guadagnato consensi internazionali. Iniziando la sua carriera da bambina in Indonesia, si è imposta per una carriera internazionale quando si è trasferita in Francia per proseguire il suo debutto musicale in Europa, all'età di 20 anni.

Verso la fine degli anni '90, il suo singolo "Snow On The Sahara" ha avuto un enorme successo nell'industria musicale francese, portando presto Anggun nel più ampio mercato internazionale con l'uscita del suo album internazionale di debutto in 33 paesi, che ha venduto oltre 2 milioni di dischi in tutto il mondo compreso il Triple Platinum in Italia e Indonesia, il Platino in Francia e Malesia, l'Oro in Svizzera, Finlandia, Filippine e Singapore, ecc. L'album ha raggiunto i Top 20 Heatseekers Album Charts di Billboard, mentre il singolo di successo "Snow On The Sahara" ha raggiunto. 15 nel Billboard Dance Charts e nella Top 20 dei Billboard Pop Songs Charts.

In Italia è ricordata anche per le sue partecipazione al Festivalbar, al concerto di Natale in Vaticano, ecc. ecc. e i suoi brani più popolari sono: Still Reminds Me, Undress Me, A Rose in The Wind, I'll Be Allright, Amore Immaginato (in coppia con Piero Pelù).

Qualche anno più tardi, Anggun ha scritto il tema principale del film "The Transporter II", diventando il primo artista di origine asiatica ad aver interpretato la principale sigla di un film numero 1 al botteghino statunitense. Nel 2014 ha ricevuto il leggendario "World Music Award" a Monaco come artista asiatico con più vendite di dischi al mondo e l'anno scorso, l'artista ha presentato la sua statua di cera al prestigioso museo Madame Tussauds. Inoltre è entrata a far parte del panel Judges di "Asia's Got Talent", il più grande talent show televisivo al mondo, con il leggendario produttore musicale David Foster.

Oltre ai suoi successi musicali, Anggun è nota come attivista umanitario, in rappresentanza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura come ambasciatore di buona volontà.

Il suo tanto atteso nuovo singolo "What We Remember", tratto dal suo nuovo album "8", è un pop-electro single coinvolgente, che ha incontrato un enorme successo in Asia, dove è entrato direttamente nella Top 10 delle canzoni di iTunes più vendute in tutta l'Asia orientale la settimana della sua uscita e la Top 10 nelle classifiche Billboard degli Stati Uniti.

The Intimate Tour

Tour unico per la sua strutturazione,creato appositamente per i Club e teatri Italiani, in questo Tour Anggun proporrà, appunto, un concerto Intimo, accompagnata da 3 musicisti (percussioni,chitarra,tastiere), in cui Anggun riproporrà tutti i suoi successi, compresa l'ultima produzione "The Good is Back" attualmente alla 32esima posizione della Bilboard Chart.